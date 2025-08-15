Reggio Calabria, Ferragosto speciale: storico esordio per il Dragon Boat, tra sport, leggenda e salute | FOTO

StrettoWeb

Ferragosto particolare stamattina per i bagnanti della costa nord della nostra città, infatti un suono cadenzato di un tamburo ha attirato l’attenzione per una strana imbarcazione a remi che per la prima volta ha solcato le acque dello stretto dal Porto e fino a Pentimele, Gallico e Catona. Grazie all’inesauribile vivacità sportiva del presidente del ckc canoa Cosimo Mascianà e una rappresentanza di atleti di canoa appartenenti alla stessa società, ha avuto il battesimo sulle acque cittadine un coloratissimo dragon boat.

Il dragon boat è una canoa a 10-20 pagaiatori, caratterizzata da una testa di drago posta sulla prua e la coda del drago sulla poppa. Questa imbarcazione misura 1,12 m di larghezza e 7,40 m di lunghezza. Il Dragon Boat è una disciplina di origine cinese che prende il suo nome dalla barca-drago: una lunga imbarcazione con testa e coda a forma di dragone in cui 10-20 e fino a 50 atleti, seduti a coppie, vogano seguendo il ritmo scandito dal tamburino a prua, mentre il timoniere, a poppa, tiene la direzione della barca.

La storia della Dragon Boat

La storia delle dragon boat si riallaccia a miti e leggende incentrate sui draghi. Secondo la leggenda più popolare, la festa delle barche drago ricorda il tentativo di salvare il poeta nazionale cinese Qu Yuan dall’annegamento nel 277 a.C, ma molti studiosi rimandano questa disciplina addirittura al 500 a.C. Oggi le competizioni più importanti si svolgono in Cina ed in particolare nella baia di Hong Kong con la partecipazione di un migliaio di imbarcazioni tutte personalizzate nei paramenti e nei colori. In Italia, grazie alla collaborazione con il ministero della salute, lo sport del Dragon boat è vivamente consigliato alle donne che hanno subito interventi alla regione mammaria per l’enorme beneficio apportato da questo movimento per la riattivazione dei linfonodi.

Anche a Reggio grazie ad un accordo tra il gom e il CKC canoa presto si organizzeranno corsi per le pazienti oncologiche. A tutti gli interessati a provare questa nuova disciplina si rimanda alla sede del ckc canoa sulla statale 18 in direzione del palazzetto dello sport di Pentimele.