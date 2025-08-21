Reggio Calabria: è morta la madre di Gianni Agostino, Direttore di Radio Gamma No Stop

StrettoWeb

Un grave lutto ha colpito il giornalista Gianni Agostino, direttore di Radio Gamma No Stop. E’ venuta a mancare, infatti, la madre, Vittoria Laganà, di anni 85, che lascia, oltre a Gianni, un’altra figlia e diversi nipoti. “Francescana” al Santuario dell’Eremo Madonna della Consolazione, è proprio alla Basilica dell’Eremo che le verrà riservato l’ultimo saluto, oggi, giovedì 21 agosto, alle ore 16.

Anche StrettoWeb si stringe al dolore della famiglia. Gli editori Saverio e Fabrizio Spinelli e il Direttore Peppe Caridi, esprimono le più sentite condoglianze per la grave perdita.