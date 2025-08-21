Reggio Calabria: è morta la madre di Gianni Agostino, Direttore di Radio Gamma No Stop

E' venuta a mancare Vittoria Laganà, madre del giornalista Gianni Agostino, direttore di Radio Gamma No Stop

lutto cittadino
Un grave lutto ha colpito il giornalista Gianni Agostino, direttore di Radio Gamma No Stop. E’ venuta a mancare, infatti, la madre, Vittoria Laganà, di anni 85, che lascia, oltre a Gianni, un’altra figlia e diversi nipoti. “Francescana” al Santuario dell’Eremo Madonna della Consolazione, è proprio alla Basilica dell’Eremo che le verrà riservato l’ultimo saluto, oggi, giovedì 21 agosto, alle ore 16.

Anche StrettoWeb si stringe al dolore della famiglia. Gli editori Saverio e Fabrizio Spinelli e il Direttore Peppe Caridi, esprimono le più sentite condoglianze per la grave perdita.

