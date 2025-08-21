Reggio Calabria: è morta Giusy Modafferi, moglie del dirigente CISL Adolfo Romeo. Il cordoglio dei sindacati reggini

StrettoWeb

La Cisl FP Calabria e la Cisl FP di Reggio Calabria “esprimono i sentimenti di profondo cordoglio all’amico Adolfo Romeo, storico Dirigente della Cisl della Federazione del pubblico impiego reggino e calabrese, per la prematura perdita dell’amatissima moglie Giusy Modafferi. Giusy, moglie e madre esemplare, ha svolto con dedizione e professionalità la sua lunga attività lavorativa al Settore formazione professionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria e solo da pochi anni era in quiescenza. Assieme all’amato marito Adolfo ha maturato una lunga militanza nelle fila della Cisl, contribuendo ai successi sindacali conseguiti dalla Sigla nell’Amministrazione di provenienza e non solo”.

I Segretari Generali Luciana Giordano ed Enzo Sera assieme a tutta la comunità Cisl del pubblico impiego, “profondamente addolorati per aver perso una Donna dalle grandi qualità umane e professionali e una vera amica, si stringono con infinito affetto al caro Adolfo, alla cara figlia Carmen e a tutta la famiglia con la certezza che il ricordo di Giusy resterà per sempre nei cuori di tutti noi. Ciao, cara Giusy!”.