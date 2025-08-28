Reggio Calabria, dopo la pausa estiva ha riaperto lo Sportello del Consumatore: giorni e orari

StrettoWeb

Dopo la pausa estiva ha riaperto in data 24 agosto, presso la sede di Confconsumatori Calabria di via Ciccio Gatto n. 1, lo “Sportello del Consumatore – Reggio Calabria 2” già operativo in città dal 26 giugno scorso. L’iniziativa fa parte del progetto “Sportelli del consumatore Calabria” attuato dalla Regione Calabria e finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, “per la realizzazione di iniziative volte a favorire l’assistenza, l’informazione e l’educazione sull’esercizio dei diritti e delle opportunità, anche in modalità digitale, previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, mediante sportelli fisici aperti ai consumatori in ambito regionale” (art. 7 D.M. 31.07.2024).

Tutte le info

I consumatori potranno rivolgersi agli operatori, esperti e consulenti dello sportello per avere informazioni e richiedere una consulenza nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00; eventuali chiusure straordinarie saranno opportunamente rese pubbliche. Lo sportello potrà essere raggiunto presso la sua sede fisica, contattato telefonicamente al 338 9929688, oppure direttamente on line usando il form di richiesta disponibile sul portale; in tal caso il consumatore riceverà il servizio di prima assistenza in merito alla problematica segnalata direttamente alla propria mail. Affiancheremo gli utenti, risponderemo ai loro dubbi e domande, su energia, telefonia, salute, casa, viaggi, assicurazioni, banche, truffe on line, pubblica amministrazione, ecc.