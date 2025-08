Reggio Calabria, Di Furia su Occhiuto: “spero possa essere riconfermato presidente”

StrettoWeb

Ai margini dell’inaugurazione della nuova sede della farmacia distrettuale in via Carlo Rosselli, avvenuta questa mattina, la dottoressa Lucia Di Furia, direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria, ai microfoni di StrettoWeb, ha parlato del presidente Occhiuto e delle sue dimissioni. “Non so dare risposte da un punto di vista politico perché le ripercussioni sono di natura politica. “Ho avuto la fortuna di essere chiamata dal Presidente Occhiuto e cerco di dare un contributo, cercando con le mie attività di onorare la fiducia che mi è stata data”, evidenzia Di Furia.

“Con Occhiuto ho lavorato con serenità e tranquillità senza nessuna interferenza. Spero per i cittadini che possa essere riconfermato il Presidente”, conclude Di Furia.