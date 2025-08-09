Reggio Calabria, degrado in centro storico: la denuncia di un cittadino avvilito | FOTO

StrettoWeb

“Questo in via Melacrinò angolo via Spagnolio, pochi metri da Piazza Carmine a circa 150 metri dal corso Garibaldi. Di chi è la colpa, mia no pago regolarmente e puntualmente tutto, dei lordazzi si in parte perché tante cose non vanno buttate così, di chi deve fare il proprio lavoro si in parte la perdita d’acqua continua e costante, i calcinacci caduti dai palazzi vicini e mai rimossi, la crescita sproporzionata di erbacce sui marciapiedi, la spazzatura in generale. Siamo ad agosto ed è proprio invivibile e non rispettoso delle persone oneste che pagano per avere un servizio che è anche controllo di chi non fa il proprio dovere”. E’ questa la segnalazione di un cittadino avvilito per le condizioni di degrado in cui versa il centro storico a Reggio Calabria.