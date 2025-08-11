“Spett.le direttore StrettoWeb da cittadini dei Villini Svizzeri, che pagano a prezzi assurdi le tasse comunali – si mette a conoscenza attraverso le foto della vergogna del ns quartiere completamente abbandonato da questa amministrazione. Sporcizia, erbacce, topi, scarafaggi, lamiere – di tutto di più. L’augurio che gli organi competenti possano rimediare il degrado anche di questa zona centrale della città”. E’ questa la segnalazione di alcuni residenti indignati di via Villini Svizzeri a Reggio Calabria.
Reggio Calabria, degrado e sporcizia ai Villini Svizzeri: la denuncia dei residenti
Abbandono, erbacce, rifiuti e infestazioni: gli abitanti segnalano il grave stato di incuria della zona centrale, chiedendo un intervento urgente dell’amministrazione
/
StrettoWeb