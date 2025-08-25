Reggio Calabria, degrado alla fontana di Piazza De Nava: “pronto a pulirla io stesso” | VIDEO

StrettoWeb

“Torno a segnalare, ancora una volta, la grave situazione di incuria che interessa la fontana di Piazza De Nava, luogo centrale e simbolico della città, spesso frequentato da turisti e cittadini. Mi chiedo come sia possibile che non venga prevista una manutenzione periodica per una struttura così visibile, collocata di fronte a un polo culturale importante come il Museo Archeologico. Da semplice cittadino, ho più volte manifestato, sia pubblicamente che direttamente agli organi competenti, la mia piena disponibilità a occuparmi personalmente della pulizia e della manutenzione ordinaria della fontana”. E’ questa la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria, Giovanni Di Bella. Il cittadino segnala il degrado della fontana di Piazza de Nava: un problema igienico-sanitario e d’immagine per la città.

“Trovo inaccettabile che si lasci degradare un punto così rappresentativo, al punto che i turisti – spesso presenti in zona – non possono fare a meno di notare lo stato pietoso della fontana, che dovrebbe invece rappresentare un fiore all’occhiello della piazza. Rinnovo pubblicamente la mia disponibilità a effettuare piccoli interventi continuativi nel tempo, pur di evitare il ripetersi di queste situazioni imbarazzanti”.