Reggio Calabria, degrado a Rosalì. La denuncia del consigliere De Biasi: “vegetazione folta. Nelle periferie è un disastro, ma si preferisce partecipare alle manifestazioni…”

“Nella zona nord di Reggio Calabria, e più precisamente a Rosali, l’arteria stradale principale è letteralmente invasa da una foltissima vegetazione. Sulla via Emilia, meta di transito giornaliero di residenti e non solo, insiste un fitto canneto che è diventato ormai parte integrante dell’(in)decoro urbano. A causa di questa situazione di estremo disagio e di evidente incuria, gli autobus sono costretti, per transitare, ad invadere la corsia opposta, mentre veicoli e motocicli spesso sono obbligati ad effettuare manovre azzardate che mettono a repentaglio la sicurezza e l’incolumità pubblica”. Comincia così la nota stampa del consigliere Giuseppe De Biasi, che denuncia la situazione presente a Rosalì.

“Gli elementi base del vivere civile sono sconosciuti nella nostra città”

“La situazione diventa ancora più drammatica la notte, acuita dalla scarsa visibilità di questo triste scenario. Nonostante le numerose segnalazioni pervenute, gli organi di competenza non hanno attivato alcun intervento per sanare il disastro, relegando la periferia in uno stato da terzo mondo. È ovvio che un’amministrazione competente ed efficiente dovrebbe effettuare un controllo capillare dell’intero territorio, privilegiando una quotidianità ordinata e regolare e garantendo ad ogni cittadino la possibilità di rientrare a casa in sicurezza e serenità. Ma gli elementi base del vivere civile sono ahimè ancora sconosciuti nella nostra città in cui è sempre più importante presenziare all’ennesima manifestazione che ascoltare le richieste disperate dei cittadini, attendendo forse che si spettacolarizzi un incidente o una tragedia per intervenire”.

“Mi auguro che, chi di competenza, possa porre fine a questo scempio e mi auguro soprattutto che, in un futuro non troppo lontano, alla periferia vengano riconosciuti gli stessi diritti e le stesse garanzie del centro storico, perché è sempre bene ricordare che siamo tutti cittadini di un’unica, grande città, non solo quando entriamo nelle urne elettorali!” si chiude la nota.