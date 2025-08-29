Reggio Calabria, dal SuperEnalotto alla crociera: una mamma realizza il desiderio del figlio grazie ad una vincita

StrettoWeb

Lo scorso giugno, in occasione di una delle estrazioni speciali del SuperEnalotto, una donna di Reggio Calabria aveva giocato una schedina da 1,50 euro presso una nota ricevitoria della città. In quelle occasioni, oltre al montepremi principale, vengono sorteggiati premi extra del valore di 10 mila euro ciascuno, e proprio uno di questi era toccato alla fortunata giocatrice.

Il sogno di un bambino che diventa realtà

Entrando in confidenza con i titolari della ricevitoria, la donna aveva raccontato la sua storia: mamma sola con un bambino, aveva deciso di utilizzare quella somma non per sé, ma per realizzare un desiderio del figlio, che da tempo chiedeva di poter partire in crociera. Un sogno che, per ragioni economiche, non era mai stato possibile trasformare in realtà.

Poco prima della chiusura estiva della ricevitoria, la signora era tornata a salutare e aveva confidato di aver prenotato la crociera grazie alla vincita, promettendo che avrebbe inviato qualche foto una volta a bordo.

Le foto dalla nave

E proprio questa settimana è arrivata la conferma più bella: la donna, ora in viaggio insieme al figlio, ha mantenuto la promessa inviando alcune immagini direttamente dalla crociera. Un gesto che ha commosso i titolari della ricevitoria e che racconta quanto, a volte, anche una vincita non milionaria possa cambiare la vita e regalare momenti indimenticabili.