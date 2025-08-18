I poliziotti del Commissariato di Gioia Tauro hanno salvato un cagnolino che, disorientato, attraversava la Strada Provinciale per Rizziconi, rischiando di essere investito. Il cucciolo abbandonato, visibilmente impaurito, è stato recuperato dagli Agenti dopo che si era nascosto a bordo strada. Il cucciolo, sprovvisto di microchip, visitato dal medico veterinario, sta bene ed ora cerca una nuova casa.
Reggio Calabria, cucciolo abbandonato salvato dalla Polizia: ora cerca una nuova famiglia | FOTO
