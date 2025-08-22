Reggio Calabria, coriandoli di plastica invadono l’Arena e finiscono in mare: la protesta di una turista

StrettoWeb

“Buongiorno, sono una turista di rientro e vi lascio in allegato le immagini del risultato dei vari sunset all’Arena. Coriandoli di plastica (striscioline sottilissime micidiali per la fauna marina e di colore azzurro mimetico col mare) in quantità industriale, lasciati in strada e trasportati dal vento direttamente in acqua. Come se le fogne a cielo aperto della città e la spazzatura per strada non bastassero. Sempre pronti a dare dei lordazzi ai cittadini e a piazzare telecamere contro i reati ambientali, ma quando devono autocelebrarsi se ne infischiano delle regole più elementari e del buon senso. Oltre all’idea criminale non è stato nemmeno previsto un servizio di pulizia immediato”. E’ questa la segnalazione di un lettore a StrettoWeb.