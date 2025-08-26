Reggio Calabria, controlli a tappeto in lidi, agriturismo e cantieri: scoperte tante irregolarità | DETTAGLI

StrettoWeb

Gli ispettori del lavoro dello IAM di Reggio Calabria hanno effettuato nei giorni scorsi un’attività di controllo che ha interessato i settori del turismo e dell’edilizia. Per il settore turistico sono stati ispezionati un lido balneare e due agriturismi. Nel lido balneare sono stati individuati 4 lavoratori: tutti risultavano regolarmente assunti ma, con riferimento ad uno di loro, è stato accertato che la prestazione lavorativa era iniziata prima della formalizzazione del contratto. Al datore di lavoro è stato quindi notificato un provvedimento di maxi-sanzione per lavoro nero, per un importo di 3.900 euro.

Nel primo agriturismo – una microimpresa – è emerso il lavoro nero dell’unico lavoratore presente; al datore di lavoro è stata notificata una maxi-sanzione pari a 3.900 euro, cui si aggiunge la prescrizione penale per la mancata formazione sui rischi sulla salute e sulla sicurezza.

Nel secondo agriturismo è stata contestata la violazione penale del mancato aggiornamento del D.V.R. (documento di valutazione dei rischi) inerente al rischio del microclima caldo. Per il settore edile, è stato disposto l’allontanamento da un cantiere di un’impresa priva della patente a crediti: la misura minima della sanzione irrogata è pari a 2.000 euro.