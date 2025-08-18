Reggio Calabria, concerto dell’Orchestra Giovanile di Fiati “G. Scerra” di Delianuova all’area “Griso Laboccetta”

StrettoWeb

Nel quadro del Progetto Regionale “Attività Culturali 2023”, l’Orchestra di Fiati G. Scerra di Delianuova, dopo le significative ed impegnative iniziative inerenti il XXV anniversario della propria fondazione, riprende l’attività concertistica esterna con un evento che sarà tenuto, d’intesa con l’Associazione Culturale “Ulysses”, presso l’Area “Griso Laboccetta” di Reggio Calabria. Il Concerto, diretto dal Maestro Gaetano Pisano, sarà un “Omaggio a Ennio Morricone”. Lo stesso Morricone ebbe a dire testualmente: “Io penso che, quando fra cento, duecento anni, vorranno capire com’eravamo, è proprio grazie alla musica da film che lo scopriranno”. L’“omaggio a Morricone” è, quindi, una scelta obbligata ed un viaggio imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del novecento.

Pur non avendo bisogno di presentazione, non si possono tacere alcuni significativi riconoscimenti conseguiti dal Maestro Morricone: nella sua bacheca non solo due Oscar, ha vinto anche tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d’Argento, due European Film Awards, un Leone d’oro alla carriera e un Polar Music Prize e più di 70 milioni di dischi venduti nel mondo. Le sue composizioni hanno affascinato intere generazioni ed hanno attraversato svariati generi musicali, facendo di lui il più importante compositore di colonne sonore di tutti i tempi.

Il Concerto sarà un crescendo di emozioni e serena nostalgia in un’atmosfera intima e sognante, un po’ come tornare indietro di qualche anno quando il cinema (e la sua musica) era ancora magia. Il Concerto sarà la rappresentazione delle più celebri colonne sonore che il Maestro Morricone ha composto. Dalla lunga ed incomparabile collaborazione con Sergio Leone fino alla produzione cinematografica più recente, le musiche raffinate e semplici di Morricone sono un autentico vocabolario di suggestioni a volte liriche ed a volte brillanti, ma sempre emozionanti.