Reggio Calabria, commemorazione del giudice Scopelliti: il programma delle iniziative

Si svolgeranno nella serata odierna, sabato 9 agosto, a Reggio Calabria, gli eventi per la XXXIV Commemorazione del Giudice Antonino Scopelliti, magistrato reggino assassinato dalla mafia 34 anni fa, divenuto simbolo di legalità e giustizia per la città di Reggio Calabria e la Calabria intera. Le iniziative sono curate dai Comuni di Campo Calabro e Villa San Giovanni, oltre che dalla Lega Navale Italiana sezione Villa San Giovanni.
Il programma delle iniziative di commemorazione del giudice Antonino Scopelliti
Sabato 9 agosto
Ore 18:00
- Santa Messa sul sagrato della Chiesa di Santa Maddalena a Campo Calabro
Ore 19:00
- Commemorazione ufficiale con la deposizione di una corona di alloro presso la stele del magistrato Antonino Scopelliti
Ore 20:00
- Cerimonia di intitolazione della “Barca a vela della legalità” da parte della lega navale