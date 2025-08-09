Reggio Calabria, commemorazione del giudice Scopelliti: il programma delle iniziative

StrettoWeb

Si svolgeranno nella serata odierna, sabato 9 agosto, a Reggio Calabria, gli eventi per la XXXIV Commemorazione del Giudice Antonino Scopelliti, magistrato reggino assassinato dalla mafia 34 anni fa, divenuto simbolo di legalità e giustizia per la città di Reggio Calabria e la Calabria intera. Le iniziative sono curate dai Comuni di Campo Calabro e Villa San Giovanni, oltre che dalla Lega Navale Italiana sezione Villa San Giovanni.

Il programma delle iniziative di commemorazione del giudice Antonino Scopelliti

Sabato 9 agosto

Ore 18:00

Santa Messa sul sagrato della Chiesa di Santa Maddalena a Campo Calabro

Ore 19:00

Commemorazione ufficiale con la deposizione di una corona di alloro presso la stele del magistrato Antonino Scopelliti

Ore 20:00