Reggio Calabria, cittadini denunciano degrado e incuria: “servono pulizia e manutenzione, non proclami”

“Spett.le Redazione StrettoWeb, inoltro alcune immagini che documentano la situazione in cui versa Via Monsolini all’incrocio con Via Brancati; ma lo stesso vale per Via Buozzi e le aree limitrofe. Credo che fotografino bene la situazione attuale in cui versa la nostra città, fra incuria dell’Amministrazione e mancanza di educazione civica di una fetta dei cittadini. Le inaugurazioni e i tagli dei nastri non servono a nulla se non si è in grado di eseguire normali interventi di pulizia e manutenzione”. E’ questa la segnalazione inviata alla Redazione di StrettoWeb da un gruppo di cittadini di Reggio Calabria che denunciano le condizioni di degrado.

“Al tempo stesso la mancata individuazione dei cittadini che ancora non possiedono i mastelli li fa sentire legittimati a certi comportamenti. La Città ha bisogno di essere governata, senza slogan, dirette sui social e proclami inutili e questo vale per tutti, maggioranza in primis ma anche opposizione. Cordiali saluti. Un gruppo di Cittadini”.