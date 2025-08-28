Reggio Calabria, città tra le voragini: buche recintate da mesi con la rete arancione. Spuntano i cartelli dei cittadini esasperati

StrettoWeb

La città di Reggio Calabria continua a fare i conti con una situazione che, più che un disservizio, è ormai diventata un simbolo di degrado urbano: strade tappezzate di voragini, recintate con la classica rete arancione, che rimangono tali per mesi e mesi senza alcun intervento definitivo.

Dalla zona nord al centro città, le segnalazioni si moltiplicano. Le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo riguardano la via Santa Caterina e la via Nazionale Pentimele dove alcune buche hanno assunto l’aspetto di cantieri eterni: la rete arancione resiste alle intemperie, mentre attorno cresce l’esasperazione dei residenti e dei commercianti che si ritrovano a convivere con disagi quotidiani.

Un cittadino, esasperato dall’attesa infinita, ha deciso di denunciare la situazione con una frase rivolta al sindaco Falcomatà apposta tramite dei cartelli apposti sulla recinzione che hanno attirato l’attenzione dei passanti. Messaggi che diventano una sorta di protesta silenziosa ma eloquente, che riflettono il malcontento diffuso e che mettono in evidenza quanto queste voragini rappresentino non solo un problema estetico, ma anche un rischio per la sicurezza stradale e pedonale.

Il gesto, che rientra in una forma di “protesta urbana fai da te”, racconta meglio di mille lamentele il senso di abbandono percepito da molti cittadini. E intanto le strade restano segnate da queste ferite aperte, trasformando la rete arancione in un paesaggio urbano tanto familiare quanto deprimente.

Il problema delle buche e delle voragini non è nuovo a Reggio Calabria, ma l’assenza di interventi tempestivi e definitivi lo ha reso negli anni cronico, con danni anche al traffico, al decoro urbano e alla fiducia dei cittadini verso le istituzioni.