Reggio Calabria, Carmelo Versace scende in campo: il vicesindaco metropolitano si candida alle regionali

Carmelo Versace, il vicesindaco della città metropolitana di Reggio Calabria e consigliere comunale, rompe gli indugi e si candida alle imminenti elezioni regionali nell’area del Centro/Sinistra. In uno stato su whatsapp, Versace annuncia: “una decisione unilaterale e opportunistica, ahimè, ci ha obbligato ad una campagna elettorale breve. Ho deciso di impegnarmi in prima persona in questa importantissima sfida, dalla quale dipende il futuro della nostra regione”.

“Comunicare i propri programmi e le proprie intenzioni al popolo calabrese, desideroso di riposarsi dopo un anno di lavoro, non sarà facile, ma ci proverò con tutto me stesso per fare capire, a voi cittadini, che una rappresentanza diversa, fatta di trasparenza e onestà è sempre possibile“, conclude Versace.