Reggio Calabria “capitale” dei fuochi illegali: esplosioni ogni notte nel centro storico, lo sfogo dei residenti

“Spett redazione, Reggio Calabria, “capitale” dei fuochi d’artificio a batterie? È probabile, certamente è sulla buona strada, visto che ogni sera e notte da più di un lustro il centro storico è interessato da questi fuochi devastanti e improvvisi. È sconcertante che, sebbene si susseguano da diversi anni, nessuna autorità competente abbia pensato di fare indagini. I cittadini sono stanchi e spaventati. Distinti saluti”. E’ questa la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria e affezionato lettore di StrettoWeb, Ernesto per Reggio, che evidenzia un problema che si ripete ogni sera e notte in città.