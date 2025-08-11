Reggio Calabria, camion si incastra sotto il ponte di Pentimele e si ribalta | FOTO

Il mezzo pesante è rimasto bloccato sotto il ponte ferroviario, causando rallentamenti e deviazioni al traffico; sul posto Polizia e Vigili del Fuoco

Mattinata di disagi nella zona di Reggio Calabria e precisamente a Pentimele, dove un camion è rimasto incastrato sotto il ponte ferroviario. Il mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, ha urtato la struttura durante il transito, piegandosi da un lato e bloccando di fatto la carreggiata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno provveduto a chiudere la strada e regolare il traffico e a mettere in sicurezza l’area, e i Vigili del Fuoco, per le operazioni di rimozione del veicolo. L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione, con deviazioni temporanee per consentire le manovre di recupero del camion.

