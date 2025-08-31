Reggio Calabria, buca e perdita d’acqua a Punta Pellaro. Un cittadino: “Falcomatà non dovrebbe uscire dalla vergogna”

StrettoWeb

Dal centro alla periferia, dalla zona nord alla zona sud, la situazione è sempre la stessa: tantissimi cittadini di Reggio Calabria segnalano disservizi, degrado, incuria. L’immagine a corredo dell’articolo è la segnalazione di una copiosa perdita di acqua, con annesso cratere e cassetta rossa, a Punta Pellaro. Sullo sfondo si possono notare erbacce e qualche rifiuto sul manto stradale.

Un cittadino indignato scrive: “il signor Giuseppe Falcomatà invece di ballare vada a lavorare, non dovrebbe più uscire da casa per la vergogna”.