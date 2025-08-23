Reggio Calabria, blitz della Polizia Locale a piazza del Popolo: multe per oltre 7mila euro a 5 commercianti abusivi

StrettoWeb

Nella giornata di ieri la Polizia Locale di Reggio Calabria ha svolto un mirato servizio di polizia commerciale ed amministrativa presso l’area di piazza del Popolo. All’esito dello stesso sono stati sorpresi 5 ambulanti privi dell’autorizzazione alla vendita sull’area antistante la stessa piazza che sono stati sanzionati secondo le disposizioni legislative vigenti. In totale sono state comminate multe per oltre 7000 euro. I commercianti sanzionati sono stati segnalati all’autorità amministrativa comunale e di finanza per i provvedimenti di specifica competenza.

Continua dunque senza sosta l’attività della Polizia Locale a tutela del decoro urbano , della libera concorrenza e della tutela della salute. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni e durante le Feste Mariane anche con l’ausilio del servizio di tutela dell’igiene degli alimenti dell’Asp; ciò anche al fine della verifica dello stato di commestibilità degli alimenti onde scongiurare gravi pericoli per la pubblica salute pubblica.