Reggio Calabria, auto precipita in un dirupo: volo di oltre 30 metri, ma a bordo non c’era nessuno. Indagini in corso | VIDEO

Incidente a Saracinello: auto inabissata in un dirupo, fortunatamente senza feriti

Auto dirupo
StrettoWeb

Nel tardo pomeriggio del 13 agosto, in località “Petti” di Saracinello un’autovettura è precipitata in un dirupo per oltre 30 metri. La Polizia Locale, prontamente intervenuta unitamente ai Vigili del Fuoco e a 118, aveva temuto il peggio. Ma fortunatamente a seguito degli accertamenti successivi si appurava che sul veicolo non vi era alcuna persona. L’autovettura infatti era stata inopinatamente lasciata incustodita, senza marcia innestata e senza freno di stazionamento e stante il terreno scosceso aveva finito la propria corsa in un dirupo dopo un.volo di oltre trenta metri.

La dinamica del sinistro è in corso di compiuta ricostruzione da parte della Polizia Locale che si è avvalsa anche del drone in uso per i profili di eventuale rilevanza penale. Il conducente, al. momento, è stato sanzionato per omessa custodia del veicolo, ma non si escludono ulteriori sviluppi. Negli ultimi due giorni sono oltre una dozzina gli incidenti rilevati dalla polizia locale reggina.

