Reggio Calabria: assistenti educativi senza stipendio da marzo, ma si apre un possibile spiraglio. Le ultime

StrettoWeb

“Questa mattina, nelle sale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si è tenuto un incontro cruciale per affrontare la delicata situazione degli assistenti educativi che, dal mese di marzo, non percepiscono lo stipendio, generando disagi per le famiglie e per i ragazzi che usufruiscono dei servizi educativi. Al tavolo erano presenti il Vice Sindaco, Dott. Carmelo Versace, il Cav. Dott. Lorenzo Festicini, Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro (I.N.A.), e il Prof. Domenico Monteleone, coordinatore e responsabile degli assistenti educativi di un istituto reggino”. E0 quanto si legge in una nota dell’Istituto Nazionale Azzurro (I.N.A.).

“Con documentazione alla mano, le parti hanno chiarito le motivazioni alla base dei ritardi nei pagamenti. È emerso che i finanziamenti, erogati dalla Regione Calabria, risultano insufficienti alla copertura economica necessaria per i compensi degli assistenti educativi. I pagamenti, infatti, avvengono trimestralmente, previa rendicontazione da parte dei vari istituti, ma l’insufficienza dei fondi regionali ha ostacolato il regolare flusso economico. Di fronte a questa criticità, la Città Metropolitana ha dimostrato impegno e responsabilità, intervenendo con una variazione di bilancio che ha consentito di reperire i fondi restanti necessari per il pagamento degli stipendi”.

Pagamenti già dalla prossima settimana

“Tuttavia, questa procedura ha comportato inevitabili ritardi, che hanno avuto ripercussioni sulle famiglie e sugli stessi assistenti educativi. Durante l’incontro è stato confermato che, salvo imprevisti di natura tecnica, i pagamenti saranno effettuati già dalla prossima settimana, ponendo fine a una situazione che si prolungava da troppi mesi. Una proposta importante è stata avanzata dal Cav. Festicini e dal Prof. Monteleone per strutturare una nuova organizzazione nella gestione degli assistenti educativi, ispirandosi al modello già operante presso il Comune di Reggio Calabria, che ha dimostrato di essere efficace e di non presentare problematiche simili”.

Il Vice Sindaco Versace si è detto “pienamente disponibile ad approfondire ed eventualmente adottare questa soluzione, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza e tutelare i diritti degli assistenti educativi e delle famiglie”. A conclusione dell’incontro, il Cav. Festicini, a nome dell’I.N.A., ha “calorosamente ringraziato il Vice Sindaco per la disponibilità dimostrata e la sensibilità verso un problema che colpisce una categoria cruciale per il benessere dei ragazzi speciali. Si è ribadito che ogni sforzo è volto a migliorare le condizioni di vita di questi ragazzi e delle loro famiglie, per garantire loro il sostegno e l’educazione che meritano. La speranza comune è che, con il superamento delle attuali difficoltà, si riesca a costruire un sistema più stabile e sostenibile, perché il futuro dei ragazzi speciali è e deve restare una priorità assoluta”.