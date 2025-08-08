Reggio Calabria, arriva il Trunca Etno Fest 2025: quattro giorni di musica, moda e tradizione

StrettoWeb

Al via il TRUNCA ETNO FEST edizione 2025 – QUATTRO GIORNI DI SPETTACOLI, tra TRADIZIONE, MUSICA, MODA organizzata dall’associazione culturale Padre Costantino Barcelloni. Dal 11 al 14 agosto, la piazza di Trunca si accende con un mix unico di cultura, moda, musica popolare e sapori di un tempo con panini dal gusto irresistibile.

Si comincia l’11 Agosto col Fashion Day a Trunca una passerella di Moda di eleganza e creatività, una sfilata sotto le stelle nella serata dedicata alla moda, con anche la sfilata dei bambini, oltre che degli abiti di alta Moda! Il 12 Agosto il 4° Memorial dedicato all’artista Nino Paviglianiti prematuramente scomparso a cui è dedicato il Memorial.

Per il Memorial musica dal cuore della nostra terra con i Dipendedite ed ospiti speciali Ninello Verduci e Diego Pizzimenti. Il 13 Agosto la tanto attesa e rinomata 22ª edizione della “Salsicciata in Piazza”. Gusto e tradizione si incontrano! Sul palco la travolgente artista Carmen Floccari con un sound moderno e tutto da ballare. Il 14 Agosto e la serata Finale con Davis Muccari, artista simbolo della musica popolare calabrese che chiude il festival con una serata esplosiva!

Durante tutte e 4 le serate si potranno gustare panini con salsiccia, peperonata, col pane di Trunca, ed ancora con le “‘mboffe” di vitello un piatto tradizionale e gustosissimo – il palato vuole la sua festa! Tutti gli eventi si terranno nella piazza di Trunca con ingresso libero! Un 4 serate dedite a far rivivere l’anima della Calabria con la sua cultura, folklore, suoni danze, sapori, emozioni, classe e storia.