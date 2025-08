“Ammiro i topi dal balcone ogni notte”: la denuncia dal Viale Europa. Ma al Comune non interessa

StrettoWeb

“Sono un cittadino che ‘ammira’ giornalmente da casa propria il passeggio di topi sul Viale Europa. Ho segnalato al Comune nella speranza che si possa intervenire, ma purtroppo sono anni che la situazione peggiora. Ritengo che gli organi di informazione che hanno a cuore il decoro della città possano provare a sensibilizzare il comune sull’argomento semplicemente parlandone…“. È la segnalazione che un cittadino di Reggio Calabria ha rivolto alla redazione di StrettoWeb al fine di dare ampio risalto alla situazione in cui versa il viale Europa.

Secondo quanto dichiara il nostro lettore, con tanto di foto (che trovate nella nostra gallery) a documentare la veridicità delle sue parole, di notte i topi fanno festa tra degrado e immondizia. Un disagio già ampiamente segnalato al Comune, dal quale non è arrivata alcuna risposta.

La lettera inviata dal cittadino al sindaco Falcomatà

“Buongiorno,

sono residente sul Viale Europa, esattamente in via Sbarre Sup. 85, accanto al Bar Dolce Capriccio, nei pressi dei Vigili del fuoco.

Vorrei segnalare che da anni ormai siamo invasi dai topi (foto allegate) che in serata fuoriescono dai tombini e dai marciapiedi dissestati ed a tratti inesistenti.

Dal mio balcone si assiste a decine di roditori che passeggiano sulla strada, accedendo anche al cancello del mio condominio.

Per chi fa la raccolta differenziata, paga tutte le elevate imposte comunali e ci tiene al decoro della propria abitazione e della propria città, penso sia offensivo e non meritato.

Si cura spesso il decoro urbano del centro, ma le altre zone (peraltro sempre centrali e nevralgiche) sono da terzo mondo.

Chiedo un immediato riscontro evidenziando anche il rischio sanitario evidente.

Inoltrerò la segnalazione ad i mezzi di comunicazione al fine di rendere noto un problema da anni irrisolto”.