Reggio Calabria, adottata da una famiglia reggina la neonata partorita in spiaggia e abbandonata

La bambina, nata sulla spiaggia di Caulonia, è stata affidata a una famiglia di Reggio Calabria dopo aver ricevuto un'ondata di affetto dalla comunità locale

neonata
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb
StrettoWeb

Un cuore grande e una comunità pronta a accogliere con affetto: è quanto è accaduto a Caulonia, dove il sindaco Francesco Cagliuso ha annunciato con commozione che la piccola Fabiana, nata lo scorso 7 agosto sulla spiaggia di Caulonia da una turista piemontese, ha trovato una nuova famiglia.

La neonata, che ha conquistato i cuori di tutta la comunità, sarà affidata a una famiglia di Reggio Calabria. Il suo nome, Fabiana, è stato scelto dagli operatori sanitari dell’ospedale, come omaggio alla prima infermiera che l’ha accolta.

La notizia ha scatenato un’ondata di solidarietà, con decine di telefonate da famiglie disposte a darle una casa. “Fabiana è stata sommersa da doni, peluche e regali. La nostra terra, purtroppo difficile, ha un cuore grande”, ha dichiarato il sindaco, che ha visitato la piccola in ospedale, dimostrando quanto questa storia abbia toccato la comunità calabrese.

