Reggio Calabria, acqua torbida dai rubinetti: dopo l’ordinanza del Comune, Sorical spiega cosa sta succedendo

L’ufficio stampa di Sorical informa i cittadini di Reggio Calabria che “facendo seguito alla criticità già segnalata, precisando che la funzionalità dell’ipot è stata ripristinata, informiamo che, stante il repentino vuotamento delle vasche di carico dell’impianto, delle condotte di adduzione e quindi il successivo riempimento consequenziale, al momento del ripristino dell’erogazione presso le utenza, potrebbero verificarsi dei fenomeni di intorbidimento della risorsa.

Ciò premesso, si suggerisce di utilizzare la risorsa, fino al conseguimento della normale limpidezza, per esclusivi usi igienico sanitari. Nel contempo verrà richiesta all’Amministrazione l’emissione di Ordinanza di non potabilità e in parallelo sarà attivato un piano di campionamenti tale da poter garantire, nel minor tempo possibile, il ripristino della potabilità.

Seguiranno ulteriori comunicati.

Inoltre si è reso necessario chiudere anticipatamente i serbatoi per accelerare le operazioni di accumulo dell’acqua.

Ore 16 Condera e Lanzaretto

Ore 18 Modena, Mortara, Saracinello, Croce Valinidi, Ribergo, Nocille, Bocale e Campoli

Ore 18:30 San Sperato

Ore 19 Santa Caterina

Ore 19:30 Trabocchetto (Centro Storico)”.