Reggio Calabria, acqua con fango nelle case di mezza città. La Sorical: “stiamo lavorando per risolvere”. I suggerimenti ai cittadini

StrettoWeb

L’ufficio stampa di Sorical relativamente ai recenti problemi idrici, informa i cittadini di Reggio Calabria che “proseguono le attività di monitoraggio e controllo della risorsa di provenienza dall’ impianto di potabilizzazione. Sono in corso ulteriori manovre e l acqua immessa in rete presenta un netto e continuo miglioramento. Analogamente sono in corso controlli e verifiche anche presso le frazioni Puzzi, S Andrea e Aretina anch esse alimentate dallo stesso Ipot. I serbatoi di servizio a dette frazioni che ricevono la stessa acqua dall ipot, non presentano particolari problemi di intorbidamento anche se non escludiamo esserci stati problemi nel transitorio e pertanto, in via cautelativa, anche in tal caso, si ritiene doveroso richiedere un utilizzo della risorsa a soli usi igienico sanitari”.

“Stiamo eseguendo e pianificando in parallelo campionamenti su ampia area in modo da acquisire ulteriori indicazioni dalle analisi chimiche e batteriologiche e quindi superare a stretto giro l’emergenza già segnalata. Nel contempo si suggerisce alle utenze finali, se dotate di impianti autoclave e/o accumuli privati, di eseguire operazioni di scarico almeno per la parte inferiore delle cisterne/serbatoi di loro dotazione. Seguiranno ulteriori comunicati”.