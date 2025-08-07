Reggio Bic e Viola insieme per la campagna abbonamenti 2025-2026: la promo speciale

StrettoWeb

Lo sport che unisce e diviene un’opportunità concreta per sostenere due realtà simbolo del basket reggino. Reggio Bic e Pallacanestro Viola annunciano la sinergia tra le due realtà in occasione della campagna abbonamenti per la stagione 2025/26, con l’obiettivo condiviso di promuovere la partecipazione e consolidare il legame tra le due tifoserie.

Doppio tifo e una sola città

Chiunque sottoscriva un abbonamento per la stagione 2025/26 della Pallacanestro Viola, aggiungendo solo €15,00 potrà ottenere l’abbonamento stagionale della Reggio Bic, sostenendo così il basket in carrozzina e rafforzando il legame tra le due tifoserie.

“Questa collaborazione – dichiarano congiuntamente le dirigenze di Reggio Bic e Pallacanestro Viola – rappresenta un passo concreto verso una visione comune dello sport: un motore di integrazione sociale, condivisione e identità cittadina. Invitiamo tutti gli appassionati a vivere un’esperienza di tifo a 360°, sostenendo entrambe le squadre nei rispettivi campionati, spingendo più in alto possibile i nostri colori e la città di Reggio Calabria“.