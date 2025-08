Reggio Bic e InHoltre: una serata speciale a Lazzaro | FOTO

StrettoWeb

“La Reggio Bic RC desidera esprimere il proprio entusiasmo e la profonda soddisfazione per aver preso parte alla 19ª edizione della Serata di Solidarietà organizzata da ODV InHoltre, tenutasi il 5 agosto presso il Piazzale delle Medaglie d’Oro a Lazzaro (RC). Un’occasione autentica di festa, dove lo sport si è fatto linguaggio comune, superando ogni barriera e unendo realtà differenti in un clima di grande energia e partecipazione“. È quanto espresso dalla Reggio Bic Reggio Calabria attraverso un comunicato stampa.

“Per la nostra squadra, è stato un onore rappresentare il territorio e condividere con il pubblico il percorso compiuto nella stagione sportiva 2024/2025, culminato con la partecipazione alle finali di EuroCup3 svoltesi in Turchia, a Yalova. – prosegue la squadra reggina – Durante la serata, ricca di emozioni e significati, abbiamo avuto modo di raccontare le sfide e le conquiste del gruppo, attraverso immagini e testimonianze che hanno restituito il senso autentico del gioco di squadra.

Essere stati scelti come testimonial è stato per noi un riconoscimento importante, ma anche uno stimolo a continuare a investire nell’impegno quotidiano, nel rispetto reciproco e nella determinazione a migliorarsi sempre. Ringraziamo l’associazione InHoltre per l’invito e per l’eccellente organizzazione dell’evento, che ha visto la partecipazione attiva di volontari, famiglie e cittadini, con attività, stand gastronomici e momenti musicali che hanno reso l’iniziativa una vera e propria festa collettiva. La Reggio Bic continuerà a sostenere tutte le occasioni che promuovono il valore dello sport come esperienza condivisa e accessibile a tutti“, conclude la Reggio Bic.