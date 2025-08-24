Reggina, vittoria di misura contro il Bocale nel test al Sant’Agata

StrettoWeb

Un’altra vittoria, ma meno larga. Successo, solo di misura, per la Reggina, nel secondo test consecutivo al Sant’Agata. Dopo il 4-0 alla Pro Pellaro di ieri, 2-1 al Bocale oggi. I gol, tutti nel primo tempo: per la Reggina, a segno Edera e Grillo. Trocini, ovviamente, ha scelto un undici diverso rispetto a quello sceso in campo ieri, il potenziale titolare. Oggi, spazio a chi non ha giocato ieri. Quindi Mungo, Zenuni e Correnti in mezzo e Grillo ed Edera ai lati di Ferraro, con Adejo e Rosario Girasole in mezzo. Manca una settimana esatta all’esordio assoluto, a Palmi, per il Primo Turno di Coppa Italia Serie C contro la Vibonese.