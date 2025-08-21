Reggina, una rimpatriata speciale: si riunisce a Reggio la squadra Primavera del 1992, che arrivò a un passo dallo Scudetto

StrettoWeb

Agosto, tempo di rimpatriate. Di ogni tipo. Solitamente, a ritrovarsi sono ex compagni di scuola a distanza di anni, decenni. Questa volta, però, il ritrovo è un po’ speciale, più nostalgico del solito, e non riguarda i banchi di scuola, bensì i giorni e le ore trascorse su un campo da calcio, a sognare un futuro da grandi calciatori. Domani, infatti, a riunirsi saranno gli ex giocatori della squadra Primavera del 1992 della Reggina, quella che 33 anni fa sfiorò lo Scudetto giovanile, perso solo in finale – per mani del Torino di uno scatenato Vieri – in un Comunale vestito per le grandi occasioni.

L’annuncio

“A distanza di oltre 33 anni da quella storica Finale Scudetto Primavera del 28 giugno 1992 contro il Torino, insieme alla Dirigenza e allo Staff Tecnico di allora, ci ritroveremo a Reggio Calabria venerdì 22 per trascorrere insieme una serata all’insegna dell’Amicizia. Per rievocare nelle nostre menti ricordi che ancora oggi, nonostante sia passato tanto tempo, rimangono indelebili e che ognuno di Noi, unitamente a tanti aneddoti, custodisce soprattutto nei nostri cuori come se il tempo si fosse fermato e mai trascorso” si legge in una nota.

“Orgoglio non solo “Reggino” ma di tutta la Calabria quella squadra che con i suoi risultati (ricordiamo anche la semifinale di Coppa Italia con l’Empoli) ha fatto sognare tutti, facendo diventare il Settore Giovanile amaranto fiore all’occhiello di una società che sui giovani aveva puntato tutto con straordinaria organizzazione e programmazione impeccabile”.