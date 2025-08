Reggina, ora è ufficiale: ritorna Adriano Montalto

StrettoWeb

Come scritto ieri, mancava solo l’ufficialità, che è arrivata questa mattina: Adriano Montalto è un nuovo giocatore della Reggina. “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Adriano Montalto che si lega al club con un contratto annuale. Adriano torna a vestire la maglia della Reggina, che aveva già indossato tra gennaio 2021 e giugno 2022 in Serie B, collezionando 47 presenze e 11 reti”.

“Dopo l’esperienza in amaranto, nella stagione 2022/23 si trasferisce alla Reggiana, in Serie C, dove si conferma protagonista assoluto contribuendo alla promozione in Serie B con 9 gol in 22 partite. Successivamente indossa la casacca della Casertana (27 presenze, 12 gol e 4 assist) per poi trasferirsi al Catania, dove colleziona 21 presenze e 3 gol tra regular season e playoff. Adriano ora è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera proprio dove aveva già lasciato il segno: Bentornato a casa, Adriano”.

Il giocatore siciliano, che aveva già trovato l’accordo verbale, ieri pomeriggio è arrivato al Sant’Agata per apporre la firma e unirsi ai compagni in ritiro al centro sportivo.

La carica nel video di presentazione

In un video pubblicato sui social, Montalto ha dichiarato: “Benvenuti all’atto finale, il primo lo avete già vissuto, il secondo lo scriveremo insieme. Non ho mai desiderato altro che tornare qui, qui dove ho dato tutto, qui dove tutto mi è stato restituito. Perchè Reggio non dimentica e nemmeno io. Questo non è un film e questa non è una finzione, ma se deve esserci un finale, stavolta lo scriveremo insieme”.