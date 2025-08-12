Reggina, Trocini: “tutti sanno che è un anno decisivo”. La frase su ambienti “avvelenati” e arbitri. E “ufficializza” un nuovo arrivo

StrettoWeb

L’allenatore della Reggina Bruno Trocini è intervenuto telefonicamente a Radio Febea, parlando del test di Salerno, del presente e di cosa si aspetta dall’inizio di stagione: “Mungo l’ho lasciato a casa io, la moglie doveva partorire e lui deve stare vicino alla moglie. Montalto ha bisogno di lavorare, viene da un periodo di inattività, ma domani può fare qualche spezzone, 40 minuti circa. Di Grazia ha preso una bella botta al ginocchio contro i maltesi, ha un trauma, si è infiammato il ginocchio. Ha riposato un paio di giorni, ma ora ha ripreso col gruppo e dopo Ferragosto sarà con noi. Non nel test di domani contro l’Ardore, però”.

L’allenatore: “abbiamo cercato di alzare la qualità”

“Edera di categoria superiore? Ce ne sono diversi che quando calciano, il pallone fa un rumore diverso. Poi sappiamo bene che non ci troveremo sempre in campi perfetti, come quello di Salerno, mentre c’è il rischio di ambienti avvelenati, dove l’arbitro si gira dall’altra parte, dove scompaiono palloni. Abbiamo cercato innanzitutto di alzare la qualità, specie davanti, dove c’era priorità. Abbiamo 6 giocatori forti, veramente bravi, ma un po’ ovunque si è cercato di mettere i tasselli al posto giusto. Tanti galli nel pollaio? Non so se usare questo termine, di certo c’è tanta gente forte e a me fa piacere. Ci sono ragazzi con noi da due anni che sono trascinanti. Tutti, però, sanno che per noi questo è un anno decisivo“.

Sul mercato, Trocini si lascia andare a un’ufficialità, anche se il club ancora non ha reso noto il nuovo arrivo: “Abbiamo preso Di Venosa, che a breve sarà ufficializzato. Dopo di questo, in entrata dovrebbe essere chiuso il mercato”, ha affermato il tecnico. Di Venosa è un terzino destro classe 2007 proveniente dalla Lazio Primavera. Andrà a rimpolpare la batteria degli esterni bassi e degli under”: