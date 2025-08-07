Reggina, 2-0 al Reggio Calcio nel secondo test del Sant’Agata

StrettoWeb

Dopo le 6 reti al Lazzaro di ieri, solo 2 oggi per la Reggina al Reggio Calcio, nel secondo test precampionato consecutivo al Sant’Agata. Trocini ha ancora mischiato le carte, schierando chi non aveva giocato ieri. Assenti Di Grazia e Montalto, quest’ultimo ancora non al meglio della condizione dopo l’arrivo di pochi giorni fa. I marcatori del test sono stati Ferraro e Adejo. Il prossimo test è quello contro la Salernitana di domenica 10 agosto, all’Arechi, per il Trofeo Iervolino.

Questa la formazione scelta: Boschi, Palumbo, R. Girasole, Adejo, Distratto, Zenuni, Salandria, Barillà, Edera, Ferraro, Grillo.