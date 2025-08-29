Reggina, parla Trocini: calciomercato, organico, under e tifosi, “vi dico la mia”

StrettoWeb

Prima conferenza stagionale per la Reggina, e per mister Trocini, alla vigilia della prima partita della stagione. Tra due giorni, infatti, gli amaranto saranno di scena a Palmi contro la Vibonese per la Coppa Italia Serie D, a una settimana dall’esordio in campionato a Favara. Della partita, dell’avvio di stagione, delle scelte di mercato e non solo ha parlato il tecnico. “Abbiamo fatto un buon ritiro, in linea di massima ci esprimeremo al massimo dopo 4-5 partite, nel calcio in generale è così, ma sono soddisfatto. La squadra è forte, completa. Poi, se il campo ci dirà che manca qualcosa, la proprietà non si tirerà indietro, però noi siamo sicuri che sia competitiva e toccherà a noi dimostrarlo”.

Gli under e la condizione di alcuni

“C’è un numero nuovo e importante di under, con tanti 2007. Chirico è il più giovane della squadra, deve crescere, ha delle qualità ma è molto giovane e davanti ha Montalto, Di Grazia, Ragusa, Barillà. Deve pensare a lavorare. In linea di massima stanno tutti bene. C’è chi strutturalmente è abituato a entrare in condizione un pochino dopo. Forse Montalto e Di Grazia, per motivi diversi, sono un po’ indietro, ma anche loro vengono da settimane di allenamento e per questo saranno pronti per il campionato”.

Il calciomercato, la piazza e la Vibonese

“La scelta dei giocatori è stata condivisa con i direttori, ci siamo visti e sentiti per tutta l’estate. Ogni nome è stato sondato e condiviso insieme. Da quando sono qua non c’è stata una settimana in cui non si è detto che non potevamo sbagliare, per questo non è sbagliato niente in questi due anni. Concorrenza tra ruoli? Chi viene in una piazza come Reggio Calabria sa che c’è, l’accetti prima, lo abbiamo messo in chiaro prima” ha aggiunto Trocini.

“Un clima diverso quest’anno nell’ambiente? Non so come era prima, perché è la prima volta che parto dall’inizio e che vedo questo tipo di inizio. L’anno scorso non c’ero, due anni fa siamo partiti subito. E’ importante partire bene e non disperderlo, questo entusiasmo. E’ importante che la città apprezzi da subito”.

“La Vibonese ha cambiato tantissimo, società, allenatore, ma non abbiamo molte informazioni. E’ un test un po’ al buio, per noi”.