Reggina, nuovo movimento in entrata: arriva un giovane australiano

La Reggina comunica un movimento in entrata. Arriva sullo Stretto, infatti, l'attaccante 20enne australiano Antonio Rizzo

Antonio Rizzo e Giuseppe Praticò
“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Rizzo, che si lega al club con un contratto annuale. Classe 2005, australiano, è cresciuto nel settore giovanile dell’Apia Leichhardt Football. Con la Primavera della Pro Vercelli ha collezionato 11 presenze e 2 gol, mentre nella stagione successiva alla Vis Pesaro si è distinto con 14 presenze e 8 reti, debuttando anche in Serie C con 2 apparizioni. Attaccante possente, 1,90 m di altezza, ambidestro, abbina fisicità e presenza in area a buone qualità tecniche. Indosserà la maglia n. 40″.

