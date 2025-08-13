Reggina, inizia la seconda fase della campagna abbonamenti: info e prezzi

StrettoWeb

Cuore Amaranto” è il claim scelto dalla Reggina per il lancio della campagna abbonamenti della stagione sportiva 2025/26. “Uno slogan che nasce dal profondo, che parla di passione autentica, di battiti condivisi, di una fede che non conosce categorie né confini. È il richiamo di un amore che non si spegne, di una storia scritta con il sudore, le lacrime e la voce di chi non ha mai smesso di crederci” si legge nella nota del club.

“Al via la seconda fase con la sottoscrizione libera (la prima si è chiusa con oltre 1.600 abbonamenti venduti, ndr). Sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento presso lo Store Ufficiale corso Garibaldi n. 505 ne seguenti giorni e orari:

dal 18 al 27 agosto dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 17 alle 20. Chiuso la domenica, aperto il lunedì mattina.

On line sul portale Vivaticket a partire dalle ore 10 del 15 agosto e presso il punto vendita autorizzato BCENTERS a partire dal 17 agosto (via Via Sbarre Centrali 260/b Reggio Calabria – Orario continuato 9.00/19.30).

E’ necessario presentarsi muniti di documento d’identità. Il club comunica che, per la stagione in corso, non è prevista la Giornata Amaranto. Una scelta dettata dalla volontà di premiare la vicinanza dei propri tifosi, garantendo loro la possibilità di assistere a tutte le partite casalinghe con un’unica formula, l’abbonamento infatti sarà valido per tutte le 17 gare interne di campionato, senza esclusioni”.

I prezzi

INTERO: Curva Sud € 100, Tribuna Laterale € 230, Tribuna Centrale € 390, Vip € 550

UNDER 14: Curva Sud € 70, Tribuna Laterale € 70, Tribuna Centrale € 70

Dai 14 ai 17 anni: Curva Sud € 80, Tribuna Laterale € 100, Tribuna Centrale € 150

DONNE: Curva Sud € 70, Tribuna Laterale € 200, Tribuna Centrale € 300, Vip € 500

OVER 65: Curva Sud € 70, Tribuna Laterale € 200, Tribuna Centrale € 300, Vip € 500

DIVERSABILI: Tribuna Laterale € 170 (riservato ai possessori della legge 104 con disabilità superiore al 74%).

BAMBINI gratis fino a 6 anni.

I prezzi sono esclusi di costo di prevendita

Possibilità di finanziamento Deutsche Bank Easy

“È possibile rateizzare l’abbonamento con un finanziamento personalizzato alle seguenti condizioni:

Finanziamento minimo 180 € massimo 5.000 € (possibilità di cumulare abbonamenti famiglia).

Durata finanziamento – 10 rate, TAN 0.

I costi a carico del cliente finale saranno esclusivamente: Imposta di bollo sulla prima rata pari a 16 €, Spese pari a 3.7% dell’importo finanziato – esempio su 400 euro di finanziato il cliente pagherà 14.80 € di spese e 16 di imposta di bollo”.