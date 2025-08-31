Reggina, il messaggio di Ballarino: “insieme raggiungeremo grandi traguardi. Vogliamo vincere con entusiasmo, rispetto e unità”

StrettoWeb

Nel giorno in cui la Reggina esordisce ufficialmente con la prima gara stagionale (è in corso il match del primo turno di Coppa Italia Serie D a Palmi contro la Vibonese), il patron amaranto Nino Ballarino ha voluto lasciare un messaggio social a tutta la tifoseria, dopo essere rimasto volutamente in silenzio nella serata di presentazione.

Di seguito, il messaggio integrale:

“Cari tifosi, squadra e amici,

ci troviamo all’inizio di una nuova stagione, un’opportunità unica per crescere, migliorare e vivere insieme momenti di grande entusiasmo. Vogliamo ringraziarvi di cuore: il vostro supporto è stato la forza che ci ha spinto avanti, anche nelle sfide più dure. Ogni ostacolo superato ci ha insegnato il valore della perseveranza, della determinazione e dell’unione. Questa stagione rappresenta un nuovo capitolo, ma anche la continuazione di esperienze che ci hanno reso più forti e coesi. Il vostro contributo, è fondamentale: insieme formiamo una squadra, e ogni ruolo, ogni singolo sforzo, fa la differenza. Guardiamo al futuro con passione e speranza, pronti a impegnarci con cuore e dedizione, certi che insieme possiamo raggiungere grandi traguardi.

In questa stagione vogliamo non solo vincere, ma vivere il calcio con entusiasmo, rispetto e unità.

Forza, una squadra, un solo cuore! Avanti tutta, insieme verso nuovi successi!”.