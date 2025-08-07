Reggina, definiti organigramma e staff tecnico del settore giovanile: tutte le figure | NOMI

La composizione dell'organigramma e dello staff tecnico delle varie formazioni del settore giovanile della Reggina

Con una nota stampa, la Reggina comunica la composizione dell’organigramma e dello staff tecnico delle varie formazioni del settore giovanile per la stagione 2025/26. Dal responsabile del settore giovanile a tutte le figure tecniche e non solo delle selezioni dei più piccoli.

L’elenco completo

  • Responsabile Settore Giovanile e Attività di base: Salvatore Laiacona
  • Responsabile tecnico attività di base: Sergio Campolo
  • Responsabile coordinativo attività di base-scuola calcio: Pasquale Ocello
  • Coordinatore attività fisico-atletica: Paolo Albino
  • Responsabile palestra: Luca Sergi
  • Psicologo: Carla Logiudice
  • Insegnante di sostegno: Santo Amato
  • Nutrizionista: Giuseppe Chindemi
  • Fisioterapista: Antonino Pezzimenti
  • Collaboratore di segreteria: Antonio Quattrocchi

Under 19 Nazionale

  • Team Manager: Domenico Chiaia
  • Allenatore: Salvatore Ripepi
  • Collaboratore Tecnico: Alessandro Infortuna
  • Preparatore Portieri: Gabriele Parisi

Under 17 “Elite”

  • Team Manager: Pasquale Polimeno
  • Allenatore: Massimo Macrì
  • Collaboratore Tecnico: Antonello Faraone
  • Medico Sociale: Daniele Melluso
  • Preparatore Portieri: Gabriele Parisi

Under 16 “Elite”

  • Team Manager: Vincenzo Schiavone
  • Allenatore: Giuseppe Carella
  • Collaboratore Tecnico: Alessandro Bagnato
  • Preparatore Atletico: Alessandro Quartullo
  • Preparatore Portieri: Gabriele Parisi

Under 15 Regionale

  • Team Manager: Roberto Crucitti
  • Allenatore: Antonino Riso
  • Collaboratore Tecnico: Paolo Costantino
  • Preparatore Atletico : Leo Scordo
  • Preparatore Portieri: Antonio Leone

Under 14 “Elite”

  • Team Manager: Vincenzo Schiavone
  • Allenatore: Bruno Modafferi
  • Collaboratore tecnico: Andrea Fallara
  • Preparatore Atletico: Giuseppe Iero
  • Preparatore Portieri: Antonio Leon

