Reggina, definiti organigramma e staff tecnico del settore giovanile: tutte le figure | NOMI

Con una nota stampa, la Reggina comunica la composizione dell’organigramma e dello staff tecnico delle varie formazioni del settore giovanile per la stagione 2025/26. Dal responsabile del settore giovanile a tutte le figure tecniche e non solo delle selezioni dei più piccoli.
L’elenco completo
- Responsabile Settore Giovanile e Attività di base: Salvatore Laiacona
- Responsabile tecnico attività di base: Sergio Campolo
- Responsabile coordinativo attività di base-scuola calcio: Pasquale Ocello
- Coordinatore attività fisico-atletica: Paolo Albino
- Responsabile palestra: Luca Sergi
- Psicologo: Carla Logiudice
- Insegnante di sostegno: Santo Amato
- Nutrizionista: Giuseppe Chindemi
- Fisioterapista: Antonino Pezzimenti
- Collaboratore di segreteria: Antonio Quattrocchi
Under 19 Nazionale
- Team Manager: Domenico Chiaia
- Allenatore: Salvatore Ripepi
- Collaboratore Tecnico: Alessandro Infortuna
- Preparatore Portieri: Gabriele Parisi
Under 17 “Elite”
- Team Manager: Pasquale Polimeno
- Allenatore: Massimo Macrì
- Collaboratore Tecnico: Antonello Faraone
- Medico Sociale: Daniele Melluso
- Preparatore Portieri: Gabriele Parisi
Under 16 “Elite”
- Team Manager: Vincenzo Schiavone
- Allenatore: Giuseppe Carella
- Collaboratore Tecnico: Alessandro Bagnato
- Preparatore Atletico: Alessandro Quartullo
- Preparatore Portieri: Gabriele Parisi
Under 15 Regionale
- Team Manager: Roberto Crucitti
- Allenatore: Antonino Riso
- Collaboratore Tecnico: Paolo Costantino
- Preparatore Atletico : Leo Scordo
- Preparatore Portieri: Antonio Leone
Under 14 “Elite”
- Team Manager: Vincenzo Schiavone
- Allenatore: Bruno Modafferi
- Collaboratore tecnico: Andrea Fallara
- Preparatore Atletico: Giuseppe Iero
- Preparatore Portieri: Antonio Leon