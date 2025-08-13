Reggina, dalla Lazio arriva un giovane a titolo definitivo

StrettoWeb

Lo aveva praticamente ufficializzato mister Bruno Trocini, ieri, anche se dai canali del club non era stato reso noto nulla. L’annuncio, però, è arrivato oggi: la Reggina ha acquisito dalla Lazio Rocco Di Venosa, che arriva a titolo definitivo e firma un biennale.

Classe 2007, cresciuto nel settore giovanile del Locri dove ha collezionato anche 19 presenze in Serie D, a gennaio 2024/25 si trasferisce a titolo definitivo alla Lazio dove gioca con le formazioni under 17 e 18. Terzino dinamico, partecipe della manovra offensiva e attento in copertura difensiva. Solido nell’uno contro uno, con buona resistenza e senso della posizione. Indosserà la maglia n. 91.