La Reggina lancia ufficialmente la campagna abbonamenti “Cuore Amaranto”: info e prezzi

“Cuore Amaranto” è il claim scelto dalla Reggina per il lancio della campagna abbonamenti della stagione sportiva 2025/26. “Uno slogan che nasce dal profondo, che parla di passione autentica, di battiti condivisi, di una fede che non conosce categorie né confini. È il richiamo di un amore che non si spegne, di una storia scritta con il sudore, le lacrime e la voce di chi non ha mai smesso di crederci. Perché essere della Reggina non è una scelta: è una cosa che senti nel petto. Sempre” si legge nella nota ufficiale.

“Gli abbonati della stagione 2024/25 potranno usufruire del diritto di prelazione per il posto allo stesso prezzo della stagione precedente. La prelazione non sarà cedibile a terzi e solo gli abbonati 2024/25 potranno acquistare durante questa fase ed esclusivamente a titolo personale. Il club comunica che, per la stagione in corso, non è prevista la Giornata Amaranto. Una scelta dettata dalla volontà di premiare la vicinanza dei propri tifosi, garantendo loro la possibilità di assistere a tutte le partite casalinghe con un’unica formula, l’abbonamento infatti sarà valido per tutte le 17 gare interne di campionato, senza esclusioni. Ogni abbonato – con il proprio “numero abbonamento” – potrà confermare il proprio posto presso lo Store ufficiale sul corso Garibaldi al n. 505″.

Giorni e orari per sottoscrivere l’abbonamento

Di seguito le info su giorni e orari:

06/08 dalle 17 alle 20

dal 07/08 al 14/08 dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20

Domenica e lunedì mattina chiuso

Sarà possibile confermare la propria tessera on line sul portale Vivaticket e presso BCENTERS (via Via Sbarre Centrali 260/b Reggio Calabria – Orario continuato 9.00/19.30).

E’ necessario presentarsi muniti di documento d’identità e tessera stagione 2024/25. In questa fase sarà possibile cambiare il proprio posto per la stagione 2024/25 esclusivamente allo Store e per coloro che desiderano effettuare un upgrade, passando dalla Curva Sud alla Tribuna Laterale o Centrale.

I prezzi

INTERO: Curva Sud € 75, Tribuna Laterale € 175, Tribuna Centrale € 275, Vip € 400

UNDER 14: Curva Sud € 50, Tribuna Laterale € 50, Tribuna Centrale € 50

DONNE: Curva Sud € 50, Tribuna Laterale € 130, Tribuna Centrale € 150, Vip € 350

OVER 65: Curva Sud € 50, Tribuna Laterale € 130, Tribuna Centrale € 150, Vip € 400

DIVERSABILI A PARTIRE DAL 74% Tribuna Laterale € 170

BAMBINI gratis fino a 6 anni.

I prezzi sono esclusi di costo di prevendita

Possibilità di finanziamento

“È possibile rateizzare l’abbonamento con un finanziamento personalizzato alle seguenti condizioni:

Finanziamento minimo 180 € massimo 5.000 € (possibilità di cumulare abbonamenti famiglia).

Durata finanziamento – 10 rate

Autonomia nell’inserimento delle pratiche tramite portale DB Easy

Esito in orario lavorativo immediato nel 90 % degli inserimenti. Il finanziamento sarà a TAN 0, il Taeg sarà variabile in funzione dell’importo finanziato. Accredito somma finanziamenti il giorno successivo alla richiesta di liquidazione. I costi a carico del cliente finale saranno esclusivamente:

Imposta di bollo sulla prima rata pari a 16 €, Spese pari a 3.7% dell’importo finanziato – esempio su 400 euro di finanziato il cliente pagherà 14.80 € di spese e 16 di imposta di bollo

Nessuna spesa incasso rata. Se ok per l’abilitazione al portale occorre firmare il modulo di convenzione completamente gratuito e della seguente documentazione:

Atto costitutivo e statuto, Visura camerale non oltre i 6 mesi, Documento e tessera sanitaria legale rappresentante, Iban, Codice univoco. Documenti e tessera sanitaria soci con partecipazione maggiore del 25%”.