Reggina: Ballarino non parla alla presentazione, ma il suo errore sui social è clamoroso (e non passa inosservato)

Ha scelto di non parlare. Anzi, di non salire neanche sul palco. C’erano tutti, dal presidente Minniti al DG passando per DS e altri dirigenti. Ma lui, Nino Ballarino, maggior azionista della Reggina, ha preferito rimanere seduto in platea durante la serata di presentazione della squadra. Una scelta. Assolutamente legittima. Una decisione che ha motivato sui social attraverso una frase che però non è passata inosservata.

“Molto spesso sciegliamo proprio il silenzio per dire le cose più importanti” ha scritto in accompagnamento a una foto che lo ritrae seduto in platea all’Arena. Ha scelto il silenzio, dunque, Nino Ballarino. Ma è quel ‘sciegliamo’ a non passare inosservato. Una gaffe, una clamoroso errore, commesso da lui, che è un insegnante di scuola elementare (da poco in pensione). Qualcuno non se ne è accorto, qualcuno ha fatto finta di niente e poi c’è chi invece ha fatto notare l’errore, commentando il post. Non sappiamo se lo stesso Ballarino se ne sia accorto, di certo il post è ancora lì – al momento – sia su Facebook che su Instagram.