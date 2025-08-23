Reggina, 4 reti alla Pro Pellaro: gran gol di Di Grazia

StrettoWeb

Primo dei due test del weekend al Sant’Agata, per la Reggina, che nel pomeriggio ha ospitato la Pro Pellaro, a una settimana dall’esordio ufficiale in stagione, nel match di Coppa Italia a Palmi contro la Vibonese. Al centro sportivo finisce 4-0, per via delle reti di Di Grazia, Ragusa e Chirico (doppietta).

Spettacolare la rete dell’ex Siracusa, in rovesciata. L’ala era stata ferma per qualche settimana, per via di un infortunio occorso nel test a Cucullaro contro i maltesi del Victoria F.C. Ora il ritorno in grande stile, al fianco di Ragusa e Montalto. È il trio scelto oggi da Trocini, che difatti svela il tridente titolare. Dietro di loro Barillá, Laaribi e Porcino, con Domenico Girasole e Blondett a guidare la retroguardia.