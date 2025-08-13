Reggina, 3 reti all’Ardore nel test al Sant’Agata: Montalto fa centro alla prima

StrettoWeb

Terzo test precampionato al Sant’Agata per la Reggina. Dopo Lazzaro e Reggio Calcio (domenica invece all’Arechi il Trofeo Iervolino contro la Salernitana), avversario di questo pomeriggio è stato l’Ardore, club reggino militante in Promozione. Trocini ha utilizzato perlopiù coloro che non erano partiti titolari in Campania. Tra questi, Montalto, al primo test dopo il ritorno in amaranto. Per lui subito il gol, su rigore. Le altre reti di Rosario Girasole e Porcino. 3-0 dunque il risultato finale.

Questa la formazione titolare schierata dal tecnico: Boschi, Palumbo, Adejo, R. Girasole, Distratto, Zenuni, Mungo, Correnti, Ragusa, Montalto, Grillo.