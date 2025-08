Regata Tesori del Mediterraneo, Falcomatà: “evento che esalta storia e bellezza di Reggio Calabria”

StrettoWeb

“Ringrazio gli organizzatori, Paolo Catalano, Natalia Spanò e il conduttore Carlo Arnese per avermi consentito di godere dell’emozione dei preparativi della regata, direttamente dal mare, e quindi molto vicino alle particolari imbarcazioni che gareggeranno nelle acque dello Stretto. E’ una gara avvincente, ho avuto modo di incontrare gli equipaggi, davvero entusiasti e motivati di poter partecipare a questa competizione, gli ho fatto i complimenti. Anche quest’anno la partecipazione alla gara dei Tesori del Mediterraneo ha avuto molte richieste, a testimonianza di un evento che non solo si conferma dal punto di vista sportivo, ma aumenta nel gradimento e nella sua capacità attrattiva. Del resto, arrivare a venti edizioni significa che c’è un lavoro e un impegno serio, credibile e costante. Questa gara, in questo specchio d’acqua di fronte Reggio Calabria, rappresenta qualcosa di magico, ricordo Gino Ricci in passato lo definì il ‘Maracanà’ delle competizioni in mare. I Tesori del Mediterraneo, confermano quali siano gli ingredienti per valorizzare le eccellenze della nostra storia, le bellezze naturali, la cultura, che costituiscono le chiavi del futuro del nostro territorio, soprattutto in una visione turistica“.

Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, presente al villaggio de ‘I Tesori del Mediterraneo’, salutando gli organizzatori della manifestazione e gli equipaggi delle imbarcazioni storiche che saranno protagoniste dell’attesa regata che si svolgerà nelle acque antistanti il lungomare monumentale ‘Italo Falcomatà’.