Reddito di cittadinanza, Sbardella (FdI): “dopo i danni all’Italia ora vogliono presentare il conto alla Calabria”

“Per Conte l’incompetenza è un merito. Dopo aver fatto pagare un conto salatissimo agli italiani, ora vuole presentare il conto ai calabresi. Tridico, da presidente INPS, ha lasciato solo macerie: cassa integrazione in tilt, bonus partite IVA mai arrivati, reddito di cittadinanza ai criminali. E mentre milioni di italiani nel 2020 facevano i conti con la crisi economica, lui si aumentò lo stipendio del 50% in più rispetto al suo predecessore. Conte e i 5 Stelle lo hanno premiato con un seggio in Europa… e ora vogliono mandarlo in Calabria a fare altri danni”. E’ quanto afferma Luca Sbardella, Deputato della Repubblica XIX Leg. – Vice Coordinatore Dipartimento Organizzazione Fratelli d’Italia – Commissario Fratelli d’Italia Sicilia.