“R-Estate nei Borghi”: al via a Cannavò due serate di festa, arte, fede e spettacolo | INFO

StrettoWeb

Prende il via oggi, sabato 23 agosto, presso il Centro Ricreativo CRIC San Nicola a Cannavò, l’evento “R-Estate nei Borghi”, due giornate dedicate alla tradizione, alla cultura e alla partecipazione comunitaria. L’iniziativa, promossa dall’associazione Ape Reggina con la collaborazione della Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve e dell’Oratorio Sant’Agata, si inserisce nel progetto finanziato dal Comune di Reggio Calabria, seguito da Mattia Angela Branca. Un’occasione speciale per riscoprire l’identità dei borghi collinari attraverso spettacoli, artigianato locale, enogastronomia e momenti di condivisione.

Programma delle serate

Venerdì 23 agosto

Ore 19.00 – Apertura degli stand artigianali a cura dell’APS Il Sentiero degli Artigiani della Terra di Calabria, guidata da Domenica Cuzzola.

Ore 20.00 – Punto ristoro con degustazione di panini con salsiccia e patate, a cura del gruppo parrocchiale Uniti si può.

Ore 21.30 – Spettacolo teatrale della Compagnia San Luigi Orione di Reggio Calabria con la commedia brillante in dialetto calabrese “Non Iatta fu e non dammaggiu fici”, scritta da Lucio Giordano, regia di Pino Cambera.

Sabato 24 agosto

Ore 19.00 – Riapertura degli stand artigianali e punto ristoro.

Ore 21.30 – Spettacolo di danza a cura della Scuola di Ballo Pretty Woman, diretta da Eugenia Galimi.

L’allestimento tecnico audio è curato da Paolo Logiudice, il cui contributo professionale garantisce la qualità sonora degli spettacoli. “Tre campanili, un solo cuore: è da questo spirito che nasce ‘R-Estate nei Borghi’. Un’iniziativa che vuole valorizzare le persone e i luoghi, unendo tradizione, fede e partecipazione”, dichiara Don Giovanni Gattuso, parroco della comunità e presidente dell’associazione Ape Reggina. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare numerosa alle due serate per vivere insieme un momento di festa, cultura e comunità.