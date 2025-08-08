Serie C, quattro movimenti in uscita per il Trapani: una cessione e tre risoluzioni

StrettoWeb

Ha bisogno di snellire, il Trapani. Tanti i movimenti in entrata, difficile poi piazzare gli esuberi. Questa mattina il club granata ha ufficializzato quattro movimenti in uscita, ovvero una cessione e tre risoluzioni. La cessione è di Federico Carraro, al Gubbio. Le risoluzioni sono con Celiento, Valietti e Sartore. “La società FC Trapani 1905 comunica la cessione a titolo definitivo all’AS Gubbio 1910 di Federico Carraro. Il centrocampista, classe 1992, ha collezionato in maglia granata 28 presenze e 3 reti tra campionato e Coppa Italia” si legge.

E poi: “La società Fc Trapani 1905 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive di Daniele Celiento. Il difensore, classe 1994, ha collezionato in maglia granata 31 presenze e 4 reti tra campionato e Coppa Italia. Contestualmente la società rende note le risoluzioni del difensore Federico Valietti e di Francisco Sartore. L’attaccante brasiliano rientrava dal prestito al Piacenza”.